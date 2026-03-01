Sofocado, sin heridos, un incendio en el interior de una vivienda de Pradejón

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en el interior de una vivienda en la calle Ausejo de la localidad riojana de Pradejón. No hay que lamentar daños personales.

Un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11,50 horas de este domingo y SOS RIOJA ha movilizado, además de los bomberos, a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

El fuego ha afectado a la campana extractora de la cocina de la mencionada vivienda.