Solemnidad en el centro de Logroño ante el traslado del Santo Cristo de las Ánimas

Momento en el que la procesión ha parado mirando hacia el cementerio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio, los logroñeses han asistido con solemnidad a la procesión del Traslado del Santo Cristo de las Ánimas, tras el Vía Crucis en la misma iglesia.

Blanca Fernández Sáenz de Jubera, de la Escuela de Jotas, ha recibido con una jota al Santo Cristo de Palacio al comienzo de la misma, ensalzando la devoción de los riojanos mientras los cofrades bailaban el paso.

La procesión ha seguido y, entre los asistentes, se encontraba el alcalde de Logroño, Corado Escobar, con miembros de la Corporación municipal. Logroñeses y visitantes esperaban en los laterales por el recorrido.

Desde Marqués de San Nicolás por calle Puente hasta Avenida de Viana la procesión ha transcurrido agradeciendo un tiempo apacible, sin lluvia y con unas temperaturas algo más altas que los días anteriores, pero sin llegar a un calor que pudiera molestar.

Antes de la tradicional parada frente al Hospital de La Rioja, la procesión ha parado en la rotonda que va hacia el cementerio para, allí, recordar a los fallecidos con La Muerte no es el Final a la trompeta.

Rodríguez Paterna, Portales y Plaza del Mercado hasta la Concatedral con cierre en la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio es el recorrido final de la procesión.