Sordo rechaza que la subida del 3,1% del SMI pueda tener sobrecoste fiscal e insiste en que es "razonable"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha rechazado hoy que la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 3,1 por ciento pueda tener un sobrecoste fiscal para las empresas y ha insistido en que es "razonable".

Sordo, momentos antes de protagonizar en Logroño una asamblea de delegados sindicales, ha vuelto a rechazar la bonificación fiscal en el Impuesto de Sociedades que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para tratar de que los empresarios firmen la subida del Salario Mínimo del 3,1 por ciento. "Ya lo hemos anunciado, no nos suena bien la música", ha insistido.

"Yo creo que una subida del 3,1 por ciento, que además no va a llevar aparejado un sobrecoste fiscal, porque ya se han tomado medidas desde el Gobierno para que eso no sea así, es una subida perfectamente razonable y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el impuesto de sociedades", ha reclamado.

Ha recordado que el Impuesto de Sociedades "es la única de las grandes figuras tributarias de nuestro país que, pese a la buena marcha de la economía, no ha recuperado los niveles de recaudación previos a las últimas crisis".

Para Sordo, "lo que corresponde es cerrar, cuanto antes, una subida del Salario Mínimo Interprofesional que garantice que nadie en España cobra por debajo del sesenta por ciento de la media salarial, que es lo que dice la Carta Social Europea".

"Y a partir de ahí", ha añadido, "ponernos a negociar los sueldos de los próximos tres años a través de ese acuerdo por el empleo y la negociación colectiva".

LA ECONOMÍA CRECE Y NO SE REFLEJA

Ha resaltado que la situación económica de España "en términos comparados es buena, porque la economía crece y el empleo está en récords históricos".

"Pero este buen comportamiento de la economía española no se está reflejando necesariamente en las nóminas de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", ha dicho.

Ha señalado que "hay algo más de diez millones de personas cuyo incremento de los salarios no le está dando para afrontar la subida de los costes de la vida".

"Sobre todo si tienen que asumir un alquiler o una hipoteca, sobre todo si tienen que asumir gastos de formación para sus hijos y sus hijas", ha añadido.

Por eso, ha recordado, se ha planteado "la primera reivindicación del año, que es una importante subida salarial en los convenios colectivos, una subida que tiene que ser de un cuatro por ciento cada uno de los tres años que están por venir".

DECRETO OMNIBUS

Con respecto al hecho de que PP, Vox, Junts y UPN han tumbado este martes el llamado 'decreto ómnibus' del Gobierno, que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, ha calificado de "perverso el debate que se quiere instalar diciendo pensionistas sí, ocupas no; como si alguien aquí estuviera hablando de la ocupación".

Para Sordo, "tener políticas de apoyo a que las personas en situaciones de vulnerabilidad que temporalmente no pueden pagar un alquiler no sean desahuciadas de su casa" es "lo propio de una sociedad medianamente civilizada".

A partir de aquí, ha pedido al Gobierno central que "monte un nuevo decreto" y "negocie lo que tenga que negociar"; pero que, "cuanto antes, estas medidas vean la luz".

Ha insistido, además, en que las medidas vayan juntas porque, ha visto, "la revalorización de las pensiones tiene que ir aparejada con otras medidas de seguridad social, para no descompensar los acuerdos que incrementan los gastos y los ingresos".

En definitiva, ha exigido que "se deje de jugar con los pensionistas, se garantice la revalorización de las pensiones y que aquellos que anuncian la catástrofe del sistema público de pensiones dejen de frivolizar con este tema".