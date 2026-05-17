El sorteo de 'La Primitiva' deja en Logroño un acertante de Segunda Categoría con 71.711,96 euros

Administración premiada - ROSALINA

MADRID/LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de 'La Primitiva' ha dejado en Logroño un acertante de Segunda Categoría con 71.711,96 euros, validado en el Despacho Receptor número 12 (conocida como 'Rosalina'), en la Avenida de la Paz, 50 (esquina con Albia de Castro).

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 16 de mayo, ha estado formada por los números 14, 17, 34, 36, 40 y 43. El número complementario es el 37, el reintegro el 6 y el Joker, 5059977. La recaudación ha ascendido a 10.921.951 euros.

No existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 22.000.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 1.326.671,24 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Elda (Alicante), situada en Petrer, 36.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes premiados con 71.711,96 euros cada uno, que han sido validados en la Administración de Loterías número 18 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en la número 12 de Logroño (La Rioja) y en el Despacho Receptor número 35.610 de Gijón (Asturias).

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 152 boletos acertantes premiados con 2.594,84 euros cada uno.