STAR reclama la calendarización urgente de cuestiones comprometidas por la Consejería de Educación desde el curso pasado

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR, tras la recepción del orden del día para la Mesa Sectorial de Educación prevista para el próximo miércoles 28 de enero, ha solicitado este lunes "la inclusión y calendarización de una serie de cuestiones comprometidas y acordadas por parte del Consejería desde el curso pasado".

Un aspecto en el que, mediante un comunicado, han hecho especial hincapié "en lo relacionado con las Comisiones de Servicios y las condiciones laborales de los Equipos Directivos".

"Si bien es cierto que en la referida Mesa de Negociación se van a abordar cuestiones importantes, como son la Orden de Interinos y la Catalogación de Centros de Difícil Desempeño, no se contempla otras cuestiones que de no abordarse de forma inmediata supondrán el incumplimiento de un acuerdo alcanzado por esta Consejería el curso pasado", dicen desde STAR.

En concreto, apuntan "la regulación de las Comisiones de Servicio supone un asunto de especial urgencia por las fechas en las que nos encontramos, siendo este un asunto acordado desde el curso pasado".

"Queremos poner en evidencia que las mismas no cuentan con el desarrollo normativo comprometido que asegure una concesión respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia", añaden.

Además, detallan que "otra de las cuestiones que ya lleva años sobre la mesa pero que se va retrasando su abordaje, es la de las condiciones laborales de los miembros de los equipos directivos, para los cuales, además de reclamar mejoras desde el punto de vista retributivo, se exigen cambios en cuanto al reconocimiento de su labor profesional, incentivaciones y descarga de la carga burocrática".

Por último, desde el sindicato señalan que "hemos exigido calendarizar otra serie de cuestiones reclamadas desde hace tiempo y solicitadas reiteradamente, que engloba reclamaciones que afectan tanto al personal docente como a la totalidad del sistema educativo".

"STAR, entendiendo que son muchas las cuestiones a tratar, exige poder abordar en la próxima Mesa de Negociación que afecta al personal docente todo lo relacionado con las Comisiones de Servicios y los Equipos Directivos, además de una calendarización del resto de cuestiones", finalizan.