STAR reclama iniciar de inmediato la negociación de las nuevas clasificaciones profesionales

LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

STAR reclama al Gobierno de La Rioja y al Servicio Riojano de Salud que "inicien con carácter urgente la negociación para adaptar la clasificación profesional y retributiva del personal del SERIS al nuevo marco que se está configurando para los empleados públicos".

Mientras el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma está avanzando ya en los procesos de integración en los nuevos cuerpos, escalas y grupos derivados de la Ley de Función Pública de La Rioja, "una parte importante del personal del Servicio Riojano de Salud continúa pendiente de la aprobación del nuevo Estatuto Marco para que puedan materializarse sus correspondientes reclasificaciones profesionales".

Para STAR, esta diferencia de tiempos "no puede acabar traduciéndose en una desigualdad profesional y retributiva entre empleados públicos dependientes de una misma Administración autonómica".

El nuevo Proyecto de Ley del Estatuto Marco "se encuentra ya en tramitación parlamentaria y contempla una nueva clasificación profesional con consecuencias administrativas y retributivas. Sin embargo, su aprobación definitiva puede demorarse considerablemente y dependerá, además, del desarrollo del propio procedimiento parlamentario".

El personal del SERIS "no puede quedar durante meses, o incluso años, esperando a que finalice una tramitación legislativa estatal para que se corrijan unas diferencias que ya comienzan a producirse respecto de otros empleados públicos de la Comunidad Autónoma".

Por ello, STAR plantea dos actuaciones inmediatas. En primer lugar, "iniciar ya la negociación y los trabajos necesarios para determinar cómo deberán realizarse las futuras reclasificaciones del personal del SERIS, de manera que puedan hacerse efectivas con la máxima celeridad posible una vez exista cobertura normativa suficiente".

Y, en segundo lugar, "si esas integraciones no pueden materializarse a corto plazo, negociar de inmediato complementos retributivos específicos y transitorios que compensen económicamente al personal afectado mientras persista esta situación".

Para el sindicato "resulta difícilmente justificable que profesionales que prestan sus servicios dentro de la misma Administración autonómica puedan mantener durante un periodo prolongado situaciones diferentes de clasificación y retribución únicamente como consecuencia de que unos dependen del régimen general de función pública y otros de una normativa estatal cuya reforma todavía debe superar su tramitación parlamentaria".

STAR considera que "el Gobierno de La Rioja dispone de margen para actuar y no debe limitarse a esperar a que finalice la tramitación del Estatuto Marco".

Por todo ello, el sindicato instará al Servicio Riojano de Salud y al Gobierno de La Rioja "a abrir de manera urgente una negociación específica sobre reclasificación profesional y adecuación retributiva, garantizando que ningún trabajador o trabajadora del SERIS resulte económicamente perjudicado por el retraso en la adaptación de su clasificación profesional".

"No puede haber empleados públicos de primera y de segunda dentro de una misma Administración. Si la reclasificación debe esperar, la compensación económica no puede esperar", ha indicado.

Finalmente, STAR advierte de que, si la Administración del SERIS "no muestra una disposición real e inmediata a negociar esta situación y a ofrecer soluciones concretas, el sindicato se verá obligado a plantear un proceso de movilizaciones del conjunto del personal del Servicio Riojano de Salud", ha añadido.

"Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar una solución mediante la negociación, pero no vamos a aceptar que el personal del SERIS quede relegado ni que tenga que soportar indefinidamente unas diferencias profesionales y retributivas que consideramos injustificables", ha manifestado.