STAR vota en contra del Acuerdo planteado en la Mesa Sectorial del SERIS

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

En la Mesa Sectorial de Negociación del Servicio Riojano de Salud se ha cerrado, por parte de las organizaciones sindicales presentes, un acuerdo que el SERIS ha querido presentar como un documento que refleje la mejora de las condiciones del personal del SERIS, pero que para STAR "no es sino un acuerdo totalmente insuficiente, que no da respuesta a las necesidades ni la realidad de las diferentes categorías del SERIS, tanto todo el personal sanitario como no sanitario".

De este modo, desde STAR consideran que "no se da una respuesta al colectivo médico, las respuestas planteadas para la enfermería no son suficientes, y los avances para TCAEs, Técnicos Superiores, todo el personal del grupo E, y para el personal administrativo y de gestión son inexistentes en algunos casos y claramente insuficientes en otros".

Para el sindicato tampoco se han tenido en cuenta muchas de las cuestiones esenciales para STAR y que constituyen reivindicaciones históricas, en un contexto profesional en el que la carga asistencial cada vez es mayor y pero no ha ido acompañada de un reconocimiento en los conceptos retributivos en la misma medida, habiendo, por poner un ejemplo claro una orden de retribuciones del año 2018, la cual se lleva años reivindicando su revisión.

En cuanto a cuestiones retributivas, necesidad de aplicar mejoras salariales en las retribuciones fijas y no en conceptos variables, garantizando así un impacto real y equitativo en toda la plantilla, además de:

- Un esfuerzo real en el incremento salarial para el personal del Grupo E.

- La reclasificación y mejora retributiva de los grupos de C1 y C2 mediante un complemento transitorio que no solo contemple retribuciones variables.

- En cuanto a la reclasificación de las categorías que deben enmarcarse en el grupo B, la subida del complemento específico, la actualización del complemento de destino y de la productividad fija para los Técnicos Especialistas.

- Un reconocimiento retributivo justo para el personal de Enfermería, acorde a la alta responsabilidad y la actual sobrecarga asistencial que soportan.

- Por otro lado, no se tiene en cuenta en este Acuerdo al personal administrativo de Gestión y Servicios. Entendemos necesaria una mejora retributiva (cambio de nivel del 15 al 17), para los Auxiliares Administrativos, teniendo en cuenta que, como ha reconocido la propia Administración, realizan las mismas funciones que el personal Administrativo de la Función Administrativa.

Otros aspectos, como las guardias obligatorias que se incremente la retribución a todo el personal (tanto sanitario como no sanitario) y que se reconozca el tiempo de solape -el intercambio de información clínica entre turnos- en todas las categorías afectadas.

Además, que el tiempo de prácticas compute como antigüedad laboral a todos los efectos y que se blinde la no penalización en las OPES de Promoción Interna y en las reclasificaciones profesionales para los grados de Carrera Profesional.

"Entendemos que este documento deja fuera de las mejoras a una gran parte de las categorías profesionales y ofrece concesiones que quedan muy lejos de las exigencias y necesidades reales de los trabajadores. Así no se construye un acuerdo justo".

Por todo lo anterior, STAR vota en contra de este acuerdo para el personal del Servicio Riojano de Salud, considerándolo "insuficiente e injusto para el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios del SERIS, dejando fuera a colectivos y basando la mayoría de mejoras en conceptos variables que no influyen por igual a todo el personal, además de no dar respuesta a reivindicaciones históricas que el personal del SERIS lleva décadas esperando".