Sucesos.- AMP2.- Ocho personas trasladadas a centros sanitarios por el derrumbe de un bar en San Vicente de la Sonsierra

Estado en el que ha quedado el bar Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra tras su derrumbe - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han sido trasladadas a centros sanitarios -seis al Hospital San Pedro y dos al Centro de Salud de Haro- tras el derrumbe, de madrugada, del bar 'Tempranillo' de San Vicente de la Sonsierra, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Han señalado que ha sido a las 05,25 horas cuando se ha recibido el aviso del derrumbe del bar en la localidad sonserrana -tenía licencia de apertura hasta la seis de la mañana, ha señalado Guardia Civil-, donde se encontraban 50 personas. En una primera instancia, se informa de que se habría caído el suelo y más tarde el techo del establecimiento.

En total hay 12 personas heridas, un hombre con posible fractura en la pierna y herida abierta, las demás con heridas leves.

La patrulla de la Guardia Civil informa que en el lugar de los hechos se han atendiendo a doce personas con heridas de diversa consideración. Ocho han sido trasladadas a centros sanitarios de la región, mientras que otro joven lo fue al centro de salud de Haro por un amigo.

Un técnico de protección civil activó un perro, confirmando, finalmente, que no hay ninguna persona bajo los escombros.

Han actuado 9 sanitarios, 4 ambulancias, 1 médico, 2 coches de Cruz Roja y 10 bomberos, estos con 2 camiones, 1 todoterreno y 3 furgonetas. También han acudido 1 técnico de protección civil, quien activó el servicio cinológico propio (un perro), arquitectos aparejadores, por los desperfectos en las estructuras del local y de la casa contigua.

También han acudido al lugar las patrullas de la Guardia Civil de Badarán, Fuenmayor, Navarrete y una combinada entre San Asensio y Baños.

Finalmente, la Guardia Civil ha señalado que una vivienda contigua al bar, también se le ha derrumbado una pared. En esta casa no había nadie en su interior y, por lo tanto, no hay heridos, ni personas atrapadas bajo los escombros.