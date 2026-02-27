Sucesos.- Detenida una mujer tras irrumpir con un cuchillo en una sucursal bancaria de Lardero (La Rioja) - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Lardero, ha detenido a una mujer de 43 años, de nacionalidad española, como presunta autora de un delito de amenazas graves con arma blanca, tras irrumpir con un cuchillo en una entidad bancaria de la localidad y amenazar a una de sus empleadas.

Como ha relatado el Instituto Armado en una nota, la actuación se inició sobre las 10 horas de este jueves, tras recibirse una alerta ciudadana en la que se informaba de que una mujer había accedido a una entidad bancaria de la localidad de Lardero.

La mujer iba armada con un cuchillo y estaba en un alto estado de agitación, alterando el normal funcionamiento de la oficina y generando gran alarma entre empleados y clientes.

De manera inmediata, dotaciones de la Policía Local y de la Guardia Civil se trasladaron al lugar de los hechos, donde intervinieron de forma coordinada.

A su llegada, los agentes activaron el protocolo de actuación previsto para este tipo de situaciones y establecieron un perímetro de seguridad para garantizar la protección de las personas presentes.

La mujer había sido retenida en el interior de la sucursal por el propio personal de la entidad bancaria, que la mantuvo encerrada bajo llave como medida preventiva.

Los agentes procedieron entonces a intervenir mediante técnicas de contención verbal y mediación, logrando calmar y tranquilizar a la implicada hasta controlar completamente la situación.

Durante el registro de sus pertenencias, los agentes localizaron en el interior de su bolso un cuchillo de grandes dimensiones, de entre 25 y 30 centímetros de longitud.

Según las manifestaciones recabadas, la implicada, tras acceder a la sucursal bancaria, se dirigió directamente al mostrador y amenazó a una empleada, blandiendo el arma en el aire en actitud intimidatoria mientras profería expresiones como 'me habéis estafado', 'me habéis robado' o 'sois unos ladrones'.

Una vez controlada la situación y garantizada la seguridad en la sucursal, los agentes procedieron a la detención de la implicada.

Seguidamente, se solicitó la presencia de los servicios sanitarios, que se desplazaron al lugar y, tras una primera valoración, procedieron a su traslado al servicio de Urgencias para una evaluación médica más exhaustiva.

Durante la mañana de este viernes, una vez finalizadas las diligencias, la detenida será puesta a disposición de la autoridad judicial.