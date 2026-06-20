Sucesos.- Dos heridos por arma blanca y un detenido tras una reyerta esta madrugada en la calle Beratúa de Logroño

Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por arma blanca esta pasada madrugada, como consecuencia de una reyerta ocurrida en la calle Beratúa de Logroño, tras la que, además, una persona ha sido detenida.

Según los datos facilitados por Policía Nacional, "esta madrugada, en torno a la 1:30 horas, se ha producido una reyerta entre varias personas en la calle Beratúa".

Durante el transcurso de los hechos, "una de las personas implicadas habría hecho uso de un arma blanca, resultando heridas dos personas". Las lesiones sufridas "no revisten gravedad y no se teme por la vida de los afectados".

En el lugar han intervenido de forma conjunta efectivos de Policía Nacional y Policía Local, "procediéndose a la detención de un varón relacionado con los hechos".

Por el momento, las fuentes policiales apuntan a que "se desconocen las circunstancias y los motivos que originaron la agresión".

Indican, además, que "la investigación continúa abierta" y, que, "previsiblemente, el próximo lunes se emitirá un nuevo comunicado ampliando la información disponible".