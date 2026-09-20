Dos heridos al chocar un coche contra un jabalí anoche en la LR-124 en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LR-124 en el término municipal de Lardero, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,59 horas de este sábado, varios particulares han avisado a SOS Rioja de un atropello a un jabalí y del vuelco de un vehículo en el punto kilométrico 4 de la LR-124, en el municipio de Lardero.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos de Logroño y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como a una ambulancia de Cruz Roja.

Según el relato de SOS Rioja, un primer vehículo ha atropellado a un jabalí y posteriormente ha volcado, tras lo que otros dos turismos que circulaban por la vía han atropellado al mismo jabalí.

Como resultado de este accidente, dos personas, un hombre de 68 años y una mujer de 65 años, han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño.