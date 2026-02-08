Un fallecido al ser atropellado en la N-232 a la altura del Polígono Tejerías en Calahorra (La Rioja)

Un fallecido al ser atropellado en la N-232 a la altura del Polígono Tejerías en Calahorra - ANTONIO SOLA

CALAHORRA (LA RIOJA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido esta noche al ser atropellado en la Carretera Nacional 232 a la altura del Polígono Tejerías en el municipio riojano de Calahorra, concretamente en el kilómetro 358,100, frente al taller de la ITV de la localidad.

El suceso, del que ha informado en primer término la Delegación del Gobierno en La Rioja, se ha registrado sobre las 21,30 horas, al arrollar un turismo al peatón que al parecer habría accedido a la calzada saltando la bionda, según las primeras informaciones de testigos.

Estas mismas fuentes indican también que habría dos turismos implicados en el lugar del accidente, pero hasta ahora no ha trascendido cómo se han sucedido los hechos que están investigándose.

Al lugar del suceso han acudido patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, varias dotaciones de bomberos y tres ambulancias cuyo personal, según las primeras informaciones, no ha podido hacer nada por salvar la vida del varón atropellado.

En este momento se encuentra cortado al tráfico el carril dirección Zaragoza de la un carril costado carril dirección Zaragoza de la N-232 con paso alternativo regulado por la Guardia Civil de Tráfico.