Investigados dos jóvenes de 17 y 18 años como presuntos autores de una agresión en Rincón de Soto (La Rioja)

La Guardia Civil esclarece la agresión a dos jóvenes en Rincón de Soto (La Rioja) - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha dado por esclarecida la agresión ocurrida durante la madrugada del pasado día 25 en la localidad de Rincón de Soto, en la que dos jóvenes resultaron heridos tras ser atacados por varios individuos.

Por estos hechos han sido investigados dos varones, de 17 y 18 años, residentes en Calahorra, como presuntos autores de un delito de lesiones. Ambos son "viejos conocidos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su presunta implicación en hechos de similares características.

El incidente se desencadenó de madrugada, cuando las dos víctimas se dirigían a la vivienda de una de ellas. Al llegar al portal, observaron a dos jóvenes orinando en la puerta.

Tras recriminarles su comportamiento, los implicados reaccionaron de forma violenta: uno de ellos lanzó un cigarrillo a la cara de una de las víctimas y, acto seguido, ambos agresores arremetieron contra los dos jóvenes.

Los atacantes les propinaron golpes en la cara y el cuerpo, llegando a derribarlos y a continuar la agresión mientras estaban en el suelo. Como consecuencia, ambas víctimas sufrieron diversas lesiones que requirieron asistencia sanitaria.

LA "TARJETA DE VISITA".

Tras tener conocimiento de lo sucedido, varias patrullas de la Guardia Civil, junto a auxiliares de la Policía Local de Rincón de Soto, se desplazaron de inmediato al lugar del incidente.

Durante la inspección del entorno, los agentes locales localizaron un teléfono móvil que uno de los agresores había perdido en su huida.

Lejos de poner dificultades a la investigación, el autor "tuvo el detalle -involuntario pero muy considerado- de dejar su documentación personal en la funda del dispositivo", facilitando así una identificación rápida, directa e inequívoca.

Este "gesto de colaboración" resultó determinante para agilizar la investigación y permitió localizar al segundo implicado en los hechos. Las diligencias, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.