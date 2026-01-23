Sucesos.- Policía Nacional inmoviliza a un hombre que caminaba por Logroño con un cristal con forma de machete

Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han inmovilizado este viernes a un hombre que caminaba por Logroño con lo que, en principio parecía un machete, y que resultó finalmente ser un trozo de cristal con una forma similar a la de este arma blanca.

Tal como se ha informado desde la Jefatura Superior de Policía, "a las 10,50 horas de esta mañana se ha recibido una llamada en la sala CIMACC 091 en la que se comunicaba que una persona caminaba por la calle con un machete".

Inmediatamente después de este aviso, "se ha trasladado al lugar una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción que ha localizado al hombre, procediendo a su inmovilización e identificación tras retirarle el objeto, tratándose de un trozo de un cristal que tenía la forma de machete".

Desde estas mismas fuentes policiales han señalado que, "ante el estado de esta persona y por su comportamiento, se solicita presencia de ambulancia que, tras presentarse en el lugar, trasladan a esta persona a un centro sanitario para su valoración".