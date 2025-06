La sumiller en 'El Celler de Can Roca' Marta Cortizas destaca el Máster en Sumillería de la UR

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Máster de Sumillería de la Universidad de La Rioja ha reunido este lunes, 16 de junio, a la élite de la sumillería en España, en el marco del encuentro '¿Cómo me preparo para ser sumiller? Lo que no te contarán en los libros', organizado para dar a conocer esta profesión tanto a quienes están empezando como a quienes ya llevan años en el mundo del vino y la hostelería.

Marta Cortizas, actual campeona de España de Sumilleres 2025 y sumiller en El Celler de Can Roca (restaurante con tres estrellas Michelin), y Diego González, Campeón de España de Sumilleres y clasificado para el Campeonato Mundial de Sumilleres de este año, han sido los protagonistas de un encuentro en el que también han participado Silvia García (Head Sommelier del Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid) e Iván Sánchez (Maître y Sumiller en el Restaurante Venta Moncalvillo (dos estrellas Michelin).

Tras las intervenciones de los sumilleres y la mesa redonda, el equipo del Máster en Sumillería de la Universidad de La Rioja ha presentado el programa de la titulación, que destaca por su enfoque transversal y conectado con la realidad actual del sector. La jornada ha terminado con un espacio distendido de preguntas y vino y la degustación de los vinos elaborados por la última promoción del Grado en Enología de la Universidad de La Rioja.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha destacado que "la UR fue la primera universidad que implantó la carrera de Enología, y somos la única universidad española que ofrece todo el recorrido de los estudios universitarios de grado, de máster y de doctorado relacionados con el sector de la enología y de la vitivinicultura".

"Y ahora mismo -ha añadido- también somos pioneros, precisamente como universidad pública, en ofrecer estudios universitarios de formación en el ámbito de la Sumillería, dirigidos no solo a universitarios, sino también a otro tipo de profesionales, a los que animamos a que se matriculen en nuestro Máster en Sumillería para ser creadores de sensaciones y de emociones a través del vino".

A continuación, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha afirmado que podemos "felicitarnos porque esto es un buen comienzo de una andadura muy interesante que vincula a la ciudad de Logroño con lo más profundamente universal que tenemos, que es precisamente todo lo que rodea a la cultura del vino; en este sentido, prestamos nuestro mejor recurso, que es el Centro de Cultura de La Rioja, en el corazón de nuestro casco antiguo, al servicio del producto y de la formación más universal".

Por su parte, la primera ponente de la jornada, Marta Cortizas, actual Campeona de España de Sumilleres 2025 y sumiller en El Celler de Can Roca, ha subrayado que el Máster en Sumillería "es un hito histórico que espero que se replique en muchas comunidades diferentes". Respecto a su intervención en la jornada ha contado su "experiencia en la sumillería, un poco de mi historia, para poder acercarla, porque muchas veces se puede sentir como algo muy distante; como que 'qué es eso de ser un sumiller". "Yo soy licenciada en Bellas Artes -ha aclarado-, y siempre me ha gustado el vino y algo me decía que quería saber más de vino cuando una persona muy cercana a mí me animó a estudiarlo y creo que es la mejor decisión que he tomado en la vida: me ha cambiado por completo y todo para bien; o sea que yo animo a probar esta profesión a cualquier persona que sea curiosa y que tenga sensibilidad".

Por último, Juanjo Figueroa, codirector del Máster en Sumillería de la UR, ha detallado que en este título, "además de la parte académica, y las prácticas bien dirigidas al entorno laboral, va a contemplar asignaturas de todo tipo: para nosotros la sumillería no es solo tener conocimientos teóricos sobre vino y otros productos, es mucho más". "Habrá clases sobre cine, sobre música, sobre danza o arte -ha añadido- porque un sumiller y una sumiller ha de hablar de muchas cosas, no solo de vino, debe tener un diálogo con el cliente, sea en el entorno que sea".