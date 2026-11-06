Los talleres de experimentos para público familiar abren este fin de semana la programación de la Semana de la Ciencia

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres talleres de experimentos para público infantil y familias abren este fin de semana la VII Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja 2026. Estas actividades s celebrarán en la Casa de las Ciencias de Logroño, organizados por los grupos de divulgación científica de la Universidad de La Rioja.

El programa de la Semana de la Ciencia, que se prolongará hasta el 14 de noviembre, incluye además conferencias, espectáculos, exposiciones, conciertos, demostraciones en vivo y otras actuaciones guiadas por artistas riojanos, que mostrarán la ciencia que hay detrás de las diferentes expresiones artísticas presentes en nuestra vida cotidiana.

TALLERES PARA EXPERIMENTAR CON LA LUZ Y EL SONIDO

El sábado 7 de noviembre, de 11,00 a 13,00 horas (en dos sesiones de una hora cada una, con entrada libre), el grupo de divulgación 'Vaya Primos' ofrece el taller 'Descubriendo la geometría del sonido', en el que enseñarán a "ver" los sonidos a través de distintos métodos: desde la observar nuestra propia voz mediante un puntero láser hasta experimentar con las figuras de Chladni, haciendo visibles las curvas y los patrones matemáticos que surgen de las vibraciones.

Ese mismo día, de 17,30 a 19,30 horas, los 'Vaya Profes' organizan 'Ciencia que suena: toca, pinta y escucha', un taller vivencial donde artes plásticas y visuales, música y ciencia se dan la mano. A través de fenómenos como la conductividad eléctrica, los participantes explorarán cómo la expresión plástica y la experimentación sensorial se transforman en sonido. Habrá dos sesiones de una hora cada una (la primera para menores de 5 a 8 años y la segunda para menores de 9 a 12 años), que requieren inscripción previa a través de la web www.casadelasciencias.logrono.es.

El domingo 7 de noviembre, de 12,00 a 13,45 horas, será el turno de los 'Vaya Elementos' con el taller 'Experimentamos con luz y color', en el que se los niños aprenderán de manera divertida sobre estas y otras propiedades de la materia. Se celebrará dos sesiones, de 45 minutos cada una (la primera, a las 12 horas, para menores de 6 a 9 años y la segunda, a las 13 horas, para menores de 10 a 12 años). Es necesaria inscripción previa a través de la web www.casadelasciencias.logrono.es.