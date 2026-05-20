Los Técnicos Superiores Sanitarios vuelven a la huelga el próximo 29 de mayo para reclamar su inclusión en el Grupo B

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos Superiores Sanitarios vuelven a movilizarnos el próximo 29 de mayo ante la falta de avances reales por parte del Gobierno para corregir una situación injusta que se mantiene desde hace años: nuestra permanencia en el grupo C de la Administración, pese a ley 7/ 2007 Artículo 76 del EBEP que establece nuestra legítima pertenencia al Grupo B.

Tras las jornadas de huelga celebradas los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, y después de la reunión mantenida con la ministra de Sanidad, en la que se reconoció la necesidad de abolir la ley transitoria que mantiene bloqueada nuestra clasificación profesional, seguimos encontrándonos con el mismo discurso y ninguna solución efectiva.

La ministra de Sanidad trasladó la responsabilidad al actual ministro de Hacienda, mientras los Técnicos Superiores Sanitarios continuamos esperando el cumplimiento de un derecho que lleva demasiado tiempo siendo ignorado.

"Estamos cansados y cansadas de promesas vacías, de reuniones sin resultados y de seguir siendo invisibles para la Administración", han indicado en un comunicado. Por ello, el próximo 29 de mayo "volveremos a salir a la calle para recordar que existimos, que somos esenciales dentro del sistema sanitario y que no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde".

En apoyo a la huelga estatal y a los compañeros y compañeras que se concentrarán frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, "nos reuniremos a las 12,00 horas en el Hospital San Pedro, mostrando una vez más la unidad y la fuerza de nuestro colectivo".

"Porque no pedimos privilegios. Exigimos justicia, reconocimiento y el cumplimiento de la ley", han concluido.