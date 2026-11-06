Telefónica refuerza su apuesta por el talento digital con un nuevo Centro de Talento y Tecnología en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha inaugurado este viernes en Logroño su nuevo Centro de Talento y Tecnología (CTT), un 'hub' especializado en Salesforce y aplicaciones para grandes proyectos de transformación tecnológica que dará servicio a organizaciones públicas y privadas de todo el país. Un centro que refuerza la apuesta de la compañía por el talento, la innovación y la transformación digital desde los territorios.

El acto, celebrado en la sede de Telefónica de la logroñesa calle San Millán, ha contado con la participación del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo; el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar; el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa; y el director territorial de Telefónica, Manuel Ángel Alonso.

Durante su intervención, Emilio Gayo ha recordado el origen del proyecto, señalando que "este centro nació aquí, en La Rioja, en una conversación con el presidente Capellán".

Ha apuntado que "Telefónica ha sido siempre la operadora de las regiones, y queríamos recuperar esa cercanía con hechos". "Hoy -ha afirmado- la tecnología permite desarrollar grandes proyectos desde muchos más lugares, y Logroño tiene el talento para hacerlo. Queremos que ese talento tenga razones para quedarse, y que nadie tenga que irse de su tierra para hacer una carrera profesional de primer nivel".

Gayo ha subrayado también el papel del centro dentro de la compañía, considerando que "Telefónica quiere ser la mejor vía de acceso de empresas, administraciones y ciudadanos a las tecnologías digitales, y eso empieza por estar cerca".

De este modo, "desde la central de San Millán, un equipo en el que más de la mitad de los profesionales son riojanos trabajará para clientes de toda España y dará soporte a nuestra plataforma global de Salesforce, que usan cerca de 9.000 personas en tres países".

Algo que se va a llevar a cabo "de la mano del Gobierno de La Rioja, del Ayuntamiento de Logroño y de las universidades, para que la conectividad en la que llevamos años invirtiendo se traduzca en empleo cualificado y oportunidades para los riojanos".

Por su parte, Gonzalo Capellán ha incidido en que "en La Rioja se ha consolidado en los últimos años un potente ecosistema de empresas tecnológicas, que atesoran un valor estratégico clave para la región", un contexto "en el que la apuesta de Telefónica con su nuevo centro en Logroño adquiere pleno sentido".

Asimismo, ha destacado que "todos los ámbitos de la sociedad y todos los sectores de la economía requieren hoy de una aplicación de la tecnología que permita seguir desarrollando todo su potencial y mejorar los bienes y servicios que prestan".

"La Rioja -ha asegurado el presidente regional- apuesta decididamente por la innovación y los servicios avanzados con base en el conocimiento como un motor de futuro".

Por su parte, para el alcalde de Logroño, "es una satisfacción que empresas como Telefónica están protagonizando el cambio tecnológico, pero, pase lo que pase, con un componente humano que siempre va a estar ahí", a lo que ha sumado la "necesidad otro intangible que momentos de vértigo tecnológico es fundamental que la confianza".

"Y Telefónica, de una manera física y también personal, es capaz de inspirar esa confianza. Y este entorno es un ejemplo palpable de esa confianza", ha asegurado Escobar, quien ha reflexionado que "es mejor anticiparse a las situaciones, para eso es importante que todo lo que afecta al dato responda a estándares de seguridad, de soberanía, de interoperabilidad, con un centro como éste que gestione el talento, dirigido magníficamente por una compañía como Telefónica".

EL NUEVO CENTRO.

El nuevo centro está especializado en el diseño e implantación de soluciones de Salesforce y aplicaciones de negocio para grandes proyectos de transformación tecnológica, ayudando a entidades públicas y empresas a digitalizar procesos mediante herramientas de CRM, analítica de datos y gestión de proyectos basadas en tecnologías líderes del mercado.

El Centro de Talento y Tecnología cuenta con una cantera de 21 profesionales, integrada por 19 consultores Salesforce y 2 becarios, con un marcado carácter local: 11 de los 21 profesionales proceden de La Rioja, el 52% del total.

Se trata, además, de un equipo joven y con una sólida base tecnológica, ya que 17 de sus integrantes, el 81%, tienen 30 años o menos.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Centros de Talento y Tecnología de Telefónica, una red de hubs tecnológicos avanzados orientados a fortalecer el ecosistema digital de distintas comunidades autónomas, impulsar la empleabilidad y acercar capacidades tecnológicas de alto valor añadido a los territorios.

Estos centros combinan la prestación de servicios tecnológicos avanzados con el desarrollo de talento especializado, favoreciendo la colaboración con universidades, administraciones públicas y empresas para impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.

Entre los objetivos del centro de Logroño destacan la internalización de capacidades estratégicas, la formación y certificación de profesionales en tecnologías Salesforce, la reducción de la dependencia de terceros y el refuerzo de las capacidades de delivery para clientes empresariales y administraciones públicas.

DEMOSTRACIONES TECNOLÓGICAS.

Justo antes de las intervenciones institucionales, los asistentes han podido conocer de primera mano algunas de las capacidades tecnológicas desarrolladas por Telefónica a través de varias demostraciones realizadas durante la visita al centro.

La primera de estas demostraciones se ha centrado en la solución 'Historia Social Única', una plataforma basada en Salesforce que integra información procedente de más de 50 procesos de Servicios Sociales para ofrecer a los profesionales una visión unificada, trazable y accionable de cada ciudadano.

La herramienta facilita el acceso a expedientes, agenda, historial y seguimiento desde un único entorno, mejorando la coordinación y la toma de decisiones.

Asimismo, se ha realizado una demostración sobre operación remota de drones, en la que Telefónica ha mostrado cómo combinar pilotaje remoto, conectividad 5G, analítica de vídeo, inteligencia artificial, tecnologías Drone-in-a-Box y capacidades Open Gateway para la ejecución segura de misiones avanzadas a distancia, especialmente orientadas a ámbitos como la gestión de emergencias.

SOBRE LOS CENTROS DE TALENTO Y TECNOLOGÍA DE Telefónica

Los Centros de Talento y Tecnología son una iniciativa de Telefónica orientada a impulsar el desarrollo digital, la empleabilidad y la transformación empresarial mediante hubs tecnológicos especializados ubicados en diferentes comunidades autónomas.

Estos centros prestan servicios avanzados a clientes de toda España al tiempo que fomentan la capacitación tecnológica, la innovación y la transferencia de conocimiento en los territorios donde se implantan.