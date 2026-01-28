Archivo - El tenor Plácido Domingo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenor Plácido Domingo encabeza el programa de la quinta edición de 'La Rioja Festival'. Una programación que se ha presentado en Bodegas Marqués de Vargas y que se celebrará del 14 al 24 de mayo. El acto ha estado conducido por su director artístico y fundador, el guitarrista riojano Pablo Sáinz-Villegas.

El Festival llega a su quinta edición, consolidado como una de las grandes citas culturales del norte de España. Bajo el lema 'Crisol', La Rioja Festival propone una experiencia artística y emocional en la que música, patrimonio y territorio se funden para generar un espacio de transformación, identidad compartida y encuentro humano.

'La Rioja Festival' cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección internacional de nuestra Comunidad a través de la música. Además, numerosas empresas e instituciones colaboran en este gran evento musical.

El gran hito de esta edición será la presencia del maestro Plácido Domingo, que actuará el sábado 23 de mayo en 'Riojaforum' junto a la orquesta ADDA Simfònica bajo la dirección de Josep Vicent, protagonizando uno de los acontecimientos musicales más relevantes en la historia del Festival y la gran apuesta artística de esta edición.

El concierto, concebido como una Gala Lírica de Ópera y Zarzuela, contará además con la participación de destacados artistas invitados: el tenor vasco Xabier Anduaga, una de las grandes voces del panorama lírico internacional actual; la soprano Sabina Puértolas, referencia indiscutible del repertorio belcantista y zarzuelístico; y la legendaria e inmortal Lucero Tena, figura emblemática de la música española y auténtico icono internacional de las castañuelas.

Junto a Plácido Domingo, el tenor español más internacional, ofrecerán un recorrido por el gran repertorio lírico español e internacional en una celebración que une excelencia vocal, tradición y espectáculo.

Este concierto central simboliza el espíritu de esta quinta edición de La Rioja Festival: un encuentro entre grandes figuras, patrimonio cultural y vocación de compartir la música como experiencia transformadora.

El guitarrista riojano Pablo Sáinz-Villegas, director artístico de esta cita musical, se hará cargo como es habitual de otro de los grandes conciertos del Festival que también tendrá lugar en el escenario de Riojaforum pero una semana antes, el sábado 16 de mayo.

La guitarra española más internacional se pondrá al frente de 'Noche Española', un recorrido por algunas de las páginas más emblemáticas de la música española y sus resonancias populares. Considerado por la crítica internacional como "el embajador global de la guitarra española" (Billboard), Sáinz-Villegas encarna el espíritu de La Rioja Festival: excelencia artística, identidad cultural y proyección internacional desde La Rioja.

"La Rioja Festival es una invitación a dejarnos transformar por la música y por los lugares que nos definen. Queremos que cada concierto sea un cruce de caminos entre emoción, patrimonio y comunidad", señala el artista.

INAUGURACIÓN CON 'LA CARROZA REAL'

La inauguración del Festival tendrá lugar el jueves 14 de mayo en la Plaza del Mercado con un nuevo despliegue de La Carroza del Real, el escenario itinerante del Teatro Real como parte de su proyecto Cerca de ti, reflejo de su vocación como ópera nacional de referencia y de su compromiso por acercar la lírica a nuevos públicos.

La propuesta artística de este año será un recital lírico de cuatro voces y piano, organizado por el Ayuntamiento de Logroño dentro del marco de La Rioja Festival, que recorre algunas de las páginas más brillantes de la ópera y la zarzuela, alternando arias, dúos y conjuntos de gran intensidad expresiva, con obras de Puccini, Verdi y Bizet junto al casticismo de Sorozábal y Chapí.

Entre los grandes protagonistas de esta edición destaca el Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música 2018, uno de los conjuntos de cámara españoles con mayor proyección internacional, que actuará el viernes 15 de mayo en Casalarreina junto al barítono José Antonio López.

La programación se completa con el laudista José Miguel Moreno, referente internacional de la interpretación histórica, que ofrecerá su recital el viernes 15 de mayo en el Monasterio de San Millán de Yuso, reconocido mundialmente por su trabajo con instrumentos originales y por una discografía premiada por la crítica internacional.

Los pianistas Alessio Bax y Lucille Chung, que actuarán el viernes 22 de mayo en Alfaro, forman uno de los dúos de piano a cuatro manos más aclamados del panorama internacional, celebrados por su extraordinaria compenetración artística y un repertorio que transita del gran clasicismo a la creación contemporánea y popular, incluyendo obras de Bach, Schubert, Debussy, Piazzolla y la compositora residente Andrea Casarrubios.

El trompetista Pacho Flores y el guitarrista Jesús Pingüino González presentarán su propuesta el viernes 22 de mayo en el Museo Würth La Rioja, un encuentro entre virtuosismo y mestizaje sonoro que une la excelencia técnica de la trompeta contemporánea con la riqueza rítmica y armónica de las tradiciones latinoamericanas.

El conjunto vocal renacentista VOCES8 Scholars ofrecerá su programa el sábado 23 de mayo por la mañana en el Monasterio de Valvanera. Vinculado a la prestigiosa Fundación VOCES8, este ensemble reúne a ocho jóvenes cantantes seleccionados internacionalmente que combinan excelencia vocal y versatilidad estilística, con un repertorio que abarca desde la polifonía renacentista hasta la música coral contemporánea.

La propuesta poético-musical de la arpista Sara Águeda y el actor Pepe Viyuela unirá música y palabra en Viniegra de Abajo el domingo 17 de mayo, en un inédito encuentro entre una artista barroca y la poesía de Berceo protagonizadas por dos figuras artísticas de referencia en sus respectivos ámbitos.

El festival se cerrará el domingo 24 de mayo en Enciso con la intervención de Pablo Sáinz-Villegas junto al cuarteto de cámara Agarita de EE.UU, la segunda tierra de Sáinz-Villegas desde hace 22 años, con un programa de estreno de obras de su último Cd y con el estreno absoluto de Itinerante, obra de la compositora residente de este año, la joven abulense Andrea Casarrubios, todavía no muy conocida en España, pero ya muy contratada por las principales orquestas americanas. Su figura refleja el compromiso del Festival con la creación contemporánea.

La Rioja Festival vuelve así a convertir enclaves históricos y paisajes singulares en escenarios vivos, invitando al público a formar parte de este 'Crisol' de emociones, música y patrimonio que celebra la identidad cultural de La Rioja a través de la excelencia artística.

Esta edición cuenta con el apoyo de empresas como Aresol, Keldai, Idealista y Marqués de Vargas como entidades colaboradoras destacadas.

Los abonos y entradas para asistir a los diferentes conciertos y participar en las experiencias están a la venta desde hoy miércoles a las 20,00 horas en lariojafestival.es.