Una tesis analiza precisión diagnóstica de la poligrafía frente al análisis manual en la apnea obstructiva del sueño

20 Oct.

Alejandra Roncero Lázaro, neumóloga y coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario San Pedro, ha obtenido el grado de doctora por la UR con la calificación de sobresaliente por su tesis 'Evaluación de la precisión diagnóstica del análisis automático de la poligrafía frente al análisis manual en la apnea obstructiva del sueño'.

La tesis doctoral, defendida el pasado 11 de octubre en el CIBIR, ha sido dirigida por el doctor Don Carlos Ruiz Martínez (Hospital Universitario San Pedro) y por el doctor José Manuel García Pichel (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja).

El diagnóstico de certeza o la exclusión de la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), así como la gravedad, se establecen con un estudio de sueño.

La polisomnografía (PSG) sigue siendo el patrón de referencia para el diagnóstico y abarca el registro de variables cardiorrespiratorias y neurofisiológicas, lo cual permite analizar el tiempo y la estructura del sueño, la presencia de diferentes episodios respiratorios y sus repercusiones.

La poligrafía respiratoria (PR), incluye el registro de un sensor de flujo, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y también posición, pero no EEG.

Hay varios estudios que han explorado el acuerdo diagnóstico de la PR frente a la PSG, siendo la PR una prueba validada, útil y necesaria para el diagnóstico de AOS sólo en algunas circunstancias clínicas, y también más económica y accesible.

En su tesis, concluye que, comparado el análisis de las PR automático con el análisis manual, el automático no tiene validez en el diagnóstico de AOS, sólo posee capacidad diagnóstica en el caso de no existir AOS o en el caso de las muy graves, pero no en diagnósticos de intermedias.

El análisis automático de las PR no es recomendable en el diagnóstico de certeza de la AOS. Sólo se recomienda como método de cribado para posteriormente demostrar el diagnóstico con un análisis poligráfico con el método manual realizado por personal sanitario experto en sueño.