Una Tesis Pone De Manifiesto La Necesidad De Definir Categorías Fiscales Para Los Criptoactivos En España, Con Reglas Claras De Control Y Garantía De Seguridad Jurídica Para Los Contribuyentes - UR

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de una adaptación estructural del ordenamiento tributario español que defina categorías fiscales propias para los criptoactivos es una de las conclusiones de la tesis doctoral de Ihor Fetsyak Senkiv, que ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja.

Esta adaptación permitiría establecer reglas claras de imputación temporal y valoración, implementar mecanismos eficaces de control tributario y transponer plenamente los marcos internacionales de intercambio de información; garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, evitar el arbitraje regulatorio hacia jurisdicciones más favorables y favorecer el desarrollo de la economía digital en un contexto de cumplimiento tributario efectivo.

Ihor Fetsyak Senkiv ha llevado a cabo su tesis doctoral titulada 'Fiscalidad de los criptoactivos en España y en el derecho comparado' en el Departamento de Derecho de la UR -en el marco del programa 282D Doctorado en Derecho y Cambio Social (Real Decreto 99/2011).

Dirigida por Francisco Jesús Carrera Hernández, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y Ramón Vilarroig Moya, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaume I, ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

En su tesis, Ihor Fetsyak aborda el tratamiento fiscal de los criptoactivos en el ordenamiento jurídico español en el contexto de la transformación digital de la economía y tras la crisis financiera de 2008, que favoreció la aparición de sistemas descentralizados como Bitcoin basados en tecnología blockchain.

Este fenómeno, caracterizado por su descentralización, pseudoanonimato y vocación global, plantea importantes desafíos regulatorios y, en particular, tributarios; ya que la tesis constata que no existe una normativa tributaria específica, lo que obliga a integrar los criptoactivos en categorías fiscales tradicionales no diseñadas para realidades inmateriales, descentralizadas y de alcance global.

A juicio del doctor Fetsyak Senkiv, esta laguna genera una dependencia excesiva de la doctrina administrativa "fundamentalmente de las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT), que no proporciona el nivel de seguridad jurídica propio de una reforma legislativa"; con los consiguientes riesgos de inmunidad fiscal derivados de la dificultad de control administrativo, la diversidad tipológica de los criptoactivos y la constante evolución de sus usos.

Sobre esta base, la tesis aborda el análisis de la fiscalidad directa (Impuesto de Sociedades, IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), así como lo relativo a la fiscalidad indirecta, como el IVA, los problemas derivados de la localización de operaciones en entornos descentralizados; las obligaciones de información y los mecanismos de control tributario, incluyendo las iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea y de la OCDE, orientadas a mejorar la transparencia y la cooperación.

DERECHO COMPARADO

En lo referido al análisis comparado de diversos ordenamientos jurídicos, el doctor Ihor Fetsyak Senkiv señala cómo "países como Portugal, Francia o Italia han adoptado reformas legislativas específicas que proporcionan mayor certidumbre jurídica".

"Portugal ha instaurado un régimen basado en el Reglamento MiCA, con períodos de exención y diferimiento fiscal en permutas; Francia ha introducido un artículo específico en su Código General de Impuestos; e Italia ha aprobado un marco integral con reglas de diferimiento y métodos de valoración adaptados", detalla.

En contraste, "mientras estos Estados han clarificado el tratamiento fiscal mediante reformas legislativas, en España la ausencia de disposiciones tributarias específicas genera incertidumbre y obliga a depender de resoluciones administrativas que, en ocasiones, resultan contradictorias o insuficientes".

"Esta situación -añade el doctor Ihor Fetsyak- se agrava por el pseudoanonimato de las transacciones, la ausencia de control centralizado, la constante evolución tecnológica y la dificultad práctica de la Administración tributaria para verificar las operaciones, factores que propician un escenario de potencial inmunidad fiscal".

De esta manera, la tesis pone de manifiesto "la necesidad de una adaptación estructural del ordenamiento tributario español que defina categorías fiscales propias para los criptoactivos, establezca reglas claras de imputación temporal y valoración, implemente mecanismos eficaces de control tributario y transponga plenamente los marcos internacionales de intercambio de información como la DAC 8 y el CARF".

Esta adaptación, asegura Ihor Fetsysak, "resulta imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, evitar el arbitraje regulatorio hacia jurisdicciones más favorables y favorecer el desarrollo de la economía digital en un contexto de cumplimiento tributario efectivo".