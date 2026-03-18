El tiempo para hoy en España, 18 de marzo de 2026

Archivo - Oleaje en la Ría de Vigo, a 17 de octubre de 2023, en Cangas, Pontevedra, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' pone este miércoles en aviso amarillo por viento a cuatro islas de Canarias (Gran Canaria, La Palma, El Hierro y Tenerife) y por el oleaje a tres de ellas (La Palma, El Hierro y Tenerife).

Asimismo, en Galicia estarán en riesgo por fenómenos costeros por el impacto de la borrasca las provincias de La Coruña y Pontevedra, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

No obstante, la AEMET prevé que se mantenga un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos además de algunos intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Baleares, Cataluña y alto y bajo Ebro, con probables bancos de niebla.

La formación de la borrasca 'Therese' al oeste de la Península introducirá bandas de nubes medias y altas avanzando de suroeste a nordeste, siendo más abundantes en el suroeste, con chubascos ocasionales y posibilidad de alguna tormenta en Andalucía occidental y puntos de Alborán y Extremadura, sin descartarlos localmente en otras zonas del extremo occidental peninsular.

Asimismo, la AEMET prevé chubascos vespertinos en el entorno pirenaico oriental y calima ligera en el sur peninsular.

La borrasca también afectará a Canarias, con el paso de uno de sus frentes tendiendo a nublar los cielos y dejando precipitaciones prácticamente generalizadas, pudiendo ser localmente fuertes en el norte de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas máximas descenderán en las islas Canarias occidentales y en la mayor parte de la Península, exceptuando el tercio nordeste con pocos cambios, y el Estrecho y Alborán con algunos aumentos. Pocos cambios en el resto.

La mínimas estarán en aumento de ligero a moderado en la Península, llegando a notable en el Cantábrico oriental, y exceptuando el Estrecho en descenso. Pocos cambios en Baleares y Canarias orientales y en descenso en las occidentales; y heladas débiles en cumbres del Pirineo y Canarias.

En cuanto al viento, soplará flojo en general de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderado en litorales del sur peninsular, Galicia y Cantábrico oriental, donde podrá darse alguna racha muy fuerte al final.

A lo largo del día se darán intervalos moderados en el extremo oeste peninsular, y al final tenderá a arreciar en Baleares, fachada oriental y Ebro. En Canarias, soplará viento de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.