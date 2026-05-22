El tiempo para hoy en España, 22 de mayo de 2026

Archivo - Las altas temperaturas se imponen en la península. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a las provincias del Cantábrico, que alcanzarán los 34 grados (ºC) en Asturias, Cantabria y Vizcaya. Los termómetros subirán hasta los 36ºC en Orense y Zaragoza y los 38ºC en Badajoz, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También habrá avisos en Asturias y Lugo, por tormentas y chubascos con probabilidad de ser fuertes, así como granizo, mientras que el viento de levante en el Estrecho pondrá en situación de riesgo por oleaje a Cádiz.

La estabilidad se mantendrá en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la formación de una dana tenderá a nublar los cielos en el extremo noroeste peninsular, con chubascos y tormentas vespertinos en Galicia y zonas aledañas que es probable lleguen a ser localmente fuertes e ir con granizo al este de dicha comunidad y oeste de Asturias.

Asimismo, favorecerá la entrada de intervalos de nubes altas al resto de la Península, y por la tarde la formación de nubosidad de evolución en otras montañas del centro y norte, pudiendo dejar algún chubasco ocasional en el Pirineo. Por otro lado, se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares y litorales catalanes con posibles brumas o nieblas costeras. También habrá intervalos de nubes bajas al norte de las islas Canarias, que se verán afectadas además por la calima.

Las temperaturas aumentarán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente las máximas en litorales cantábricos y tercio noroeste y las mínimas en el resto del tercio norte. Serán elevadas para la época del año, superándose los 34-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, interiores del Cantábrico y puntos de Galicia.

Soplará viento del norte con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias y habrá predominio de viento de componentes este y sur en el resto, moderado en litorales del Cantábrico donde se espera una rolada brusca a oeste con posibles rachas muy fuertes, así como en los del sur peninsular e interiores de Málaga y Cádiz. Igualmente se esperan intervalos fuertes en puntos de Alborán y entorno del Estrecho donde también se darán rachas muy fuertes. El viento será flojo en general en el resto.