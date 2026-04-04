El tiempo para hoy, sábado 4 de abril de 2026, en La Rioja: temperaturas máximas en notable ascenso

Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 4 abril 2026 5:34
    LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 4 de abril de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en notable ascenso.

   El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna de escaso desarrollo en la sierra. El viento será flojo, del este o variable.

    Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ascenso en la sierra, y las máximas irán en notable ascenso. Por localidades, oscilarán entre 6 y 26 grados en Calahorra; 4 y 24 en Haro; y 6 y 25 en Logroño.

Contenido patrocinado