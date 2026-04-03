El tiempo para hoy, viernes 3 de abril de 2026, en La Rioja: nubes y máximas en ascenso

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 3 de abril de 2026, en La Rioja, cielo nuboso sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas en la Ibérica de madrugada, y tendiendo a disminuir la nubosidad a partir de la mañana.

No se descartan bancos de niebla en la sierra. Habrá heladas débiles en zonas altas de la Ibérica. El viento será del norte y noroeste flojo, con intervalos de moderado en este y el Ibérico.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o irán en ligero descenso; y las máximas irán en ascenso. Por localidades, oscilarán entre 7 y 19 grados en Calahorra; 7 y 17 en Haro; y 7 y 18 en Logroño.