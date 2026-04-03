El tiempo respeta la Magna Procesión del Santo Entierro y el fervor de logroñeses y visitantes le acompañan

Magna Procesión del Santo Entierro - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

No había quien no recordarse que, hace un año, la lluvia no permitió que se desarrollase la Magna Procesión del Santo Entierro, la del Viernes Santo, la que une a todas las cofradías y que, hoy, ha permitido que las once procesionaran acompañadas del fervor del público.

A las 19:30 horas, la Plaza del Mercado ya era un hervidero de público. Uno a uno los pasos han ido llegando, empezando por la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como 'La Borriquita', para recorrer el centro de Logroño hasta volver al lugar de inicio.

Le han seguido La Flagelación de Jesús; la Santa Cruz; María Magdalena; Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores; Las Siete Palabras y el Silencio; el Santo Cristo de las Ánimas; del Descendimiento de Cristo; Nuestra Señora de la Piedad; Santo Sepulcro; y la Virgen de la Soledad.

La Piedad ha tenido un incidente con las andas, y se las ha prestado el Santo Cristo Resucitado, que no sale hasta el Domingo de Resurrección.

La procesión ha sido seguida por miles de personas en las calles, ventanas y terrazas de los edificios de calles como Portales o Marqués de San Nicolás.

La procesión se suspendió en 2024 y el año pasado, aunque salió, no llegaron a hacerlo todos los pasos y, los que lo hicieron, tuvieron que regresar.

Hoy ha habido una temperatura suave, más alta que los últimos días, y un naranja atardecer ha ido descendiendo conforme salían los pasos.