El tiempo en La Rioja hoy, domingo 12 de julio de 2026

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 12 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas altas máximas superando los 40 grados.

Cielo poco nuboso con nubes medias y altas, y con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta.

Viento del sur y sureste, moderado con algunos intervalo fuerte.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas sin cambios.

Oscilarán entre 23 y 41 grados en Calahorra; entre 21 y 41 grados en Haro; y entre 23 y 40 grados en Logroño.