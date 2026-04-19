El tiempo en La Rioja hoy, domingo 19 de abril de 2026

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 19 de abril de 2026, en La Rioja, chubascos con tormentas que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en la Ibérica. Probables rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

Cielo poco nuboso con nubes bajas en la Rioja Alta por la mañana. A partir del mediodía crecerá nubosidad de evolución. Probabilidad de chubascos y tormentas, más intensos en la sierra, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes.

Viento variable, flojo o moderado, sin descartar algunas rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso hacia el este. Por localidades, oscilarán entre 11 y 29 en Calahorra; 10 y 28 en Haro; y 11 y 28 en Logroño.