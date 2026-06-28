El tiempo en La Rioja hoy, domingo 28 de junio de 2026

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 28 de junio de 2026, en La Rioja, chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día. Descenso localmente notable de las temperaturas máximas.

Cielos con intervalos de nubes bajas por la mañana, aumentando a nuboso con nubes de evolución diurna. Se esperan precipitaciones en forma de chubascos que podrán ir con tormenta.

Viento variable, más intenso y rachado durante las tormentas

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado o notable descenso. Por localidades, oscilarán entre 19 y 34 grados en Calahorra; 19 y 31 en Haro; y 20 y 33 en Logroño.