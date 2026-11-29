LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 29 de noviembre de 2026, en La Rioja, posibles precipitaciones débiles ocasionales en la segunda mitad del día.

Cielo nuboso o cubierto, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la segunda mitad del día, más probables en la Rioja Alta y la sierra. Probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.

Viento flojo variable, con intervalos de moderado del noroeste en la segunda mitad del día en la mitad este.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en descenso, excepto en la Rioja Baja. No se descarta alguna helada débil en cotas altas. Oscilarán entre 5 y 15 grados en Calahorra; entre 5 y 11 grados en Haro; y entre 6 y 14 grados en Logroño.