El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 1 de marzo de 2026

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en descenso.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. El viento soplará de componente sur, rolando a este en el valle, flojo a moderado. Habrá heladas débiles.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, que será moderado en la sierra. Éstas oscilarán entre los 0 y 15 grados de Logroño y habrá entre 1 y 15 grados en Calahorra y Haro.