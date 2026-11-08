El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 8 de noviembre de 2026, en La Rioja, probabilidad de que haya nieblas, sobre todo en la zona de la Ribera, y temperaturas máximas más altas.

El cielo estará poco nuboso o cubierto. Probables brumas y bancos de niebla matinales en la Ribera. No se descartan brumas y bancos de niebla en el resto.

El viento soplará flojo a moderado del sureste en la Ribera y variable en el resto.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas serán algo más altas. Oscilarán entre 4 y 19 grados en Calahorra; entre 4 y 16 grados en Haro; y entre 4 y 17 grados en Logroño.