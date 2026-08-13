El tiempo en La Rioja hoy, jueves 13 de agosto de 2026

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 13 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas significativamente altas, y muy altas en la Ribera del Ebro.
El cielo será poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad por la tarde con nubes de evolución, sin descartar algún chubasco con tormenta en la Ibérica.
El viento en régimen de brisas, flojo o moderado. Las temperaturas con pocos cambios o algo más altas. Por localidades, oscilarán entre 23 y 42 grados en Calahorra; 20 y 41 en Haro; y 23 y 41 en Logroño.