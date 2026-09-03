El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 3 de septiembre, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas que suben, sobre todo las máximas.

El cielo estará poco nuboso o despejado en toda la comunidad. El viento soplará flojo variable.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas serán moderadamente más altas. Oscilarán entre 15 y 37 grados en Calahorra; entre 15 y 36 grados en Haro; y entre 15 y 37 grados también en Logroño.