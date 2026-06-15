El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 15 de junio de 2026

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 15 de junio de 2026, en La Rioja, tormentas que podrían ser localmente fuertes en la sierra.

El cielo estará nuboso en general, con chubascos y tormentas que serán más frecuentas e intensas por la tarde, sobre todo en la sierra, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes.

El viento soplará variable. Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas estarán en descenso. Éstas oscilarán entre los 19 y 35 grados de Calahorra, 17 y 33 de Haro, 18 y 33 de Logroño.