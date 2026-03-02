El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 2 de marzo de 2026

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 2 de marzo de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en ascenso.

El cielo estará poco nuboso, tendiendo a nuboso con alguna precipitación débil al final del día. Habrá alguna helada débil en la Ibérica.

El viento soplará del sur y sureste, flojo y moderado, sin descartar alguna racha fuerte.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas con pocos cambios. Éstas oscilarán entre los 5 y 16 grados de Calahorra y Logroño, 4 y 15 de Haro.