El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, en La Rioja, lluvia débil y temperaturas en notable ascenso.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en la primera mitad del día. El viento soplará flojo a moderado del sur y sureste.

Las temperaturas mínimas subirán de forma importante, con las máximas también en ascenso, notable en la Ribera alta y ligero en el resto. Oscilarán entre 11 y 20 grados en Calahorra; entre 10 y 21 grados en Haro; y entre 10 y 20 grados en Logroño.