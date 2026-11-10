El tiempo en La Rioja para hoy, martes 10 de noviembre de 2026

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 10 de noviembre de 2026, en La Rioja, cielo nuboso o cubierto. Probables precipitaciones débiles por la tarde.

El viento será flojo a moderado del sur, sin descartar alguna racha muy fuerte en la Sierra. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios; y las máximas irán en ligero ascenso en la Ribera y sin cambios en el resto.

Por localidades, oscilarán entre 11 y 22 grados en Calahorra; 10 y 21 en Haro; y 10 y 20 en Logroño.