El tiempo en La Rioja para hoy, martes 17 de marzo de 2026

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 17 de marzo de 2026, en La Rioja, ascenso de las temperaturas máximas, sobre todo en la sierra.

El cielo estará poco nuboso o despejado. El viento soplará del este o sureste, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas serán más altas, ascenso que será notable en la sierra. Oscilarán entre 3 y 19 grados en Calahorra; entre 4 y 19 grados en Haro; y entre 3 y 18 grados en Logroño.