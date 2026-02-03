El tiempo en La Rioja para hoy, martes 3 de febrero de 2026

LOGROÑO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 3 de febrero de 2026, en La Rioja; nubes y temperaturas mínimas en ligero descenso.

El cielo estará nuboso con precipitaciones débiles dispersas, más generalizadas e intensas en la Ibérica. La cota de nieve subirá de 900 a 1200 metros.

Habrá heladas débiles en la sierra. El viento soplará del suroeste, moderado en montaña y del sureste más flojo en el valle.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas ligero ascenso o sin cambios en el valle y en ligero descenso en la montaña. Éstas oscilarán entre los 3 y 13 grados de Calahorra, 4 y 10 de Haro, 4 y 12 de Logroño.