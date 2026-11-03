El tiempo en La Rioja para hoy, martes 3 de noviembre de 2026

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 3 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas en descenso, sobre todo en las máximas.

El cielo presentará intervalos nubosos, predominando las nubes bajas. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en la sierra.

El viento soplará del noroeste, flojo con algún intervalo moderado en la Rioja Oriental.

Las temperaturas irán descenso en general, notable de las máximas, donde se esperan heladas débiles generalizadas. Oscilarán entre 4 y 14 grados en Calahorra; entre 3 y 12 grados en Haro; y entre 4 y 13 grados en Logroño.