El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026, en La Rioja, cielo nuboso en general, con alguna precipitación débil durante la tarde, sobre todo en la sierra.

El viento será de componente sur, girando a sureste con algunos intervalos de intensidad fuerte. Las temperaturas no tendrán cambios, menos la máximas en el valle, que bajarán ligeramente. Por localidades, oscilarán entre 12 y 20 en Calahorra; 11 y 20 en Haro; y 11 y 21 en Logroño.