El tiempo en La Rioja hoy, miercoles 14 de enero de 2026

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 14 de enero de 2026, en La Rioja, alguna lluvia débil y temperaturas más bajas en general.

El cielo estará nuboso tendiendo a intervalos nubosos de nubes bajas. Se esperan alguna precipitación que serán más probables por la mañana en la Ibérica. La cota de nieve se situará entre los 1.800 y 1.600 metros.

Habrá heladas débiles en cotas altas de la Ibérica. El viento soplará predominantemente del viento del sureste, flojo en general.

Las temperaturas irán descenso, menos las mínimas en el valle y las máximas en la sierra, que variarán poco. Oscilarán 5 y 12 grados en Calahorra; entre 3 y 12 grados en Haro; y entre 4 y 13 grados en Logroño.