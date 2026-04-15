El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 15 de abril de 2026

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 15 de abril de 2026, en La Rioja, temperaturas en ascenso.
Habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación aislada por la tarde en la sierra.
El viento soplará flojo y variable, tendiendo a componente norte y moderado.
Por su parte, las temperaturas estarán en ascenso excepto en La Rioja Alta donde las mínimas variarán poco. Éstas oscilarán entre los 8 y 25 grados de Calahorra, 8 y 24 de Haro, 6 y 24 de Logroño.