El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 21 de enero de 2026

LOGROÑO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 21 de enero de 2026, en La Rioja, precipitaciones, vientos fuertes con rachas de muy fuertes en cotas altas y temperaturas máximas más bajas.

El cielo estará nuboso con precipitaciones y chubascos. La cota de nieve irá aumentando por encima de 1.500 metros. No se descarta alguna helada débil dispersa.

El viento soplará del suroeste, moderado en la sierra, con rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas, y variable, flojo a moderado en el valle.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso, más acusado en la Ibérica, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso. Oscilarán entre 1 y 10 grados en Calahorra; entre 3 y 9 grados en Haro; y entre 2 y 10 grados en Logroño.