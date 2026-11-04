El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en descenso, con valores que caerán hasta los 2 ó 3 grados.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas, más probables hasta el mediodía. No se descarta alguna precipitación dispersa al final del día.

El viento soplará flojo variable. Heladas débiles, más intensas y localmente moderadas en la Sierra.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, con máximas en ascenso en la Sierra y sin cambios en el resto. Oscilarán entre 2 y 14 grados en Calahorra; entre 2 y 13 grados en Haro; y entre 3 y 14 grados en Logroño.