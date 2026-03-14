El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 14 de marzo de 2026

LOGROÑO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 14 de marzo de 2026, en La Rioja, nevadas en la sierra y temperaturas en descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y frecuentes en el oeste y la montaña y más ocasionales en el valle medio bajo.

La cota de nieve bajará de 1.200 a 800 metros. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de sierra. Heladas débiles o localmente moderadas en zonas de montaña.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso, notable en las máximas. Éstas oscilarán entre los 5 y 11 grados tanto de Calahorra, como de Haro y Logroño.