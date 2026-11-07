El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

LOGROÑO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, en La Rioja, lluvia débil por la mañana y mínimas más altas.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, abriéndose claros en la segunda mitad del día.

El viento soplará suroeste o sureste o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en moderado ascenso, con máximas en descenso o sin cambios. Oscilarán entre 5 y 14 grados en Calahorra; entre 5 y 15 grados en Haro; y entre 5 y 14 grados también en Logroño.