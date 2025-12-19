El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones en la segunda mitad del día, débiles en general.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.700 metros. El viento será del suroeste en la Ibérica y del sureste en el valle, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas en descenso. Por localidades, oscilarán entre 6 y 10 grados en Calahorra; 6 y 9 en Haro; y 7 y 11 en Logroño.