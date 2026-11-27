LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, en La Rioja, heladas débiles y mínimas algo más bajas.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas, con probables brumas vespertinas en la sierra. Habrá heladas débiles en zonas de montaña.

El viento soplará moderado del noroeste en el valle y flojo variable en la Sierra.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso en el valle, mientras que las máximas irán en ascenso, ligero en el valle. Oscilarán entre 2 y 15 grados en Calahorra; entre 2 y 13 grados en Haro; y entre 2 y 14 grados en Logroño.